Fase 2. Un patto educativo per Centocelle

In attesa della giornata di ottobre per “Ricostruire il patto educativo globale” (lanciata da Papa Francesco per il 14 maggio e rinviata a causa del lockdown) volta ad un’educazione aperta ed inclusiva‚ il Borgo Ragazzi don Bosco‚ in collaborazione con Salesiani per il Sociale e Impresa Sociale Con i Bambini‚ organizza un incontro dal titolo “Per educare un bambino serve un intero villaggio – un patto educativo per Centocelle – FASE 2” per venerdì 12 giugno 2020 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 sulla piattaforma ZOOM per continuare lavorare ad un patto educativo nel quartiere di Centocelle.

Dopo il seminario di Gennaio, il Borgo Ragazzi don Bosco vuole continuare a proporre risposte concrete a situazioni precarie (ed emerse in modo prorompente durante il lockdown) dei giovani del territorio e di quelli che abbiamo accolto e accoglieremo in futuro. È una risposta che oggi più che mai, dopo lo stato di emergenza che ci ha visto tutti distanziati socialmente vuole contrastare la solitudine, l’esclusione, il divario sociale, la divisione e l’odio.

Il Borgo Ragazzi don Bosco crede profondamente che in uno scenario come questo, oggi più di ieri, sia importante fare sistema e affrontare insieme le sfide della povertà educativa che colpisce tante famiglie e giovani del territorio. E vuole anche far emergere i tanti gesti, silenziosi ma concreti, di solidarietà che forse sono rimasti per troppo tempo inespressi.

Il 12 giugno, si darà spazio a proposte emerse nel seminario di gennaio, in vista delle varie iniziative che si stanno pensando per l’estate.

Parteciperanno:

– S. E. Mons. Gianpiero Palmieri‚ Vescovo Ausiliare del settore est di Roma;

– Prof. Andrea Zampetti‚ docente di Pedagogia Sociale all’Università Pontificia Salesiana

– Don Daniele Merlini‚ direttore del Borgo Ragazzi don Bosco

Sono invitate tutte le istituzioni del territorio