Fatti e non promesse

Martedì 27 settembre 2022 le urne hanno definitivamente confermato la vittoria della coalizione di destra a guidare la legislatura per il prossimo quinquennio. Una vittoria così schiacciante e inequivocabile, dopo un’elezione politica, in Italia non si ricordava da anni. Sinceramente non ho memoria delle percentuali attribuite alla DC negli anni 40-50 del secolo scorso, né alcuna ottenuta dalla prima FI durante il ventennio berlusconiano.

Al di là delle contrapposte ideologie di parte, il dato di fatto è che per ritrovare una vittoria della destra tanto schiacciante bisogna andare a cercarla nel passato, ai tempi del suffragio, più che del consenso, che Mussolini chiedeva agli italiani, con una scheda premarcata a due opzioni: fascismo sì, fascismo no, o qualcosa del genere. Un’ampia e libera scelta di alternative per lasciare l’elettore padrone di indirizzare la sua intenzione di governo, attraverso il voto popolare. Per fortuna i tempi sono cambiati e stavolta la scelta degli italiani di dare fiducia alla destra è stata quanto meno democraticamente legittima, senza se e senza ma.

Adesso, se agli oppositori è concesso lo scetticismo sulla riuscita governativa dei nuovi eletti, al cittadino, privo di ideologie preconcette, stanco di qualunque politica fino ad oggi più o meno deficitaria una volta giunta alla prova, non può essere tolta la speranza che questa svolta possa segnare finalmente l’inizio di nuove scelte politico-gestionali prodighe di risultati concreti. Lo scetticismo degli oppositori è legittimo, ma quando si deve prendere atto dei cambiamenti avvenuti e fino a ieri inimmaginabili, tanto da definirli fantapolitici – mi riferisco alla destra che vince a Livorno e alla scelta degli operai delle fabbriche al nord di preferire le promesse dei vincitori, anziché guardare al sindacato, che quasi non li rappresenta più (tanto per prendere due esempi, ma ce ne sarebbero ancora) – quando tutto questo accade, si impone un approfondito esame che dovrebbe riportare la sinistra italiana a domandarsi dove abbia mancato nei riguardi di coloro che si aspettavano qualcosa di diverso da lei, a cominciare dai pensionati e lavoratori dipendenti, da anni derelitti per l’assenza di iniziative nei loro confronti nonostante le ripetute richieste, quando dopo tutto si rendono conto che, bene o male, sono loro a sostenere le spese correnti per i servizi indifferibili, necessari a tenere in piedi la nazione, di fronte alla colossale evasione fiscale, stimata, molto per difetto in 103 miliardi (riferiti al 2018), da tempo nel mirino, a parole, da parte di tutti i partiti che si sono avvicendati al governo, ma ogni volta, di fatto, mai attuata seriamente. Ecco perché molti compagni hanno ripescato, su you tube, lo spezzone del film Aprile (1998), nel quale Nanni Moretti, davanti alla ripresa TV di un dibattito, dove è presente il suo segretario di partito, dice la battuta “D’Alema, dì qualcosa di sinistra!”

È vero che promettere in campagna e onorare poi le promesse durante l’esercizio di governo è tutt’altro che facile, ma almeno il programma deve essere lucido e chiaro per raggiungere i meno eruditi, dal momento che la legge elettorale, adibita alla conta dei voti, è già di per sé così enigmatica, da non essere compresa da uno come me che, poveretto, ha una semplice laurea in chimica e non si è mai dedicato allo studio della Smorfia Elettorale.

Né altrettanto vale cavarsela con un: Per noi vale l’agenda Draghi e a quella ci atterremo. Per chiarezza ho sempre inteso qualcosa di diverso.

Qualche sera fa ho ascoltato in TV un politologo che – lo spoglio era terminato – affermava: Non so se il PD abbia perso, o piuttosto, non si sia perso. Una battuta amaramente ironica piena di verità, nella quale mi sono ritrovato del tutto.