FdI: “28 aprile Convegno su emergenza cinghiali a Roma”

“Un convegno che chiarisca le competenze in materia e indichi soluzioni per una problematica che affligge Roma ormai da anni. È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Emergenza cinghiali, come intervenire?” promossa da Fratelli d’Italia e aperta alla cittadinanza che si terrà domani 28 aprile alle ore 18 presso l’Hotel Courtyard by Marriott in via Moscati, 7 nel Municipio XIV.

Da sempre Fratelli d’Italia ha dimostrato, ad ogni livello istituzionale, sensibilità e attenzione per superare l’emergenza cinghiali in città. In tal senso consideriamo totalmente insufficiente il lavoro fatto dalla Regione Lazio che in materia ricordiamo avere la principale competenza. Lo scaricabarile ha caratterizzato questi anni di amministrazione regionale e capitolina. Ora non c’è più tempo da perdere, bisogna intervenire subito prima che si registrino danni irreparabili o si consumi qualche tragedia”. Lo dichiarano Chiara Colosimo, consigliere regionale del Lazio di FdI, Federico Rocca, Consigliere di Roma Capitale di FdI, Alberto Mariani, consigliere del municipio XIV di FdI.