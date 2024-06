FdI, Daniele Rinaldi nuovo vicepresidente della federazione romana

Daniele Rinaldi, già consigliere di Fratelli d’Italia in Municipio V, è il nuovo vicepresidente della Federazione romana di FdI.

“La designazione di Rinaldi – spiega il presidente di FdI Roma, Marco Perissa – è il giusto riconoscimento alla sua militanza e alla sua lunga esperienza politica maturata sul territorio.

Sono convinto che la profonda conoscenza delle dinamiche della città faranno in modo che, nel suo nuovo ruolo di vicepresidente, Rinaldi sarà in grado di portare quel contributo di iniziative e di idee che aiuteranno la federazione romana nel suo percorso di crescita e saranno importanti per affrontare al meglio le tante battaglie che abbiamo davanti”