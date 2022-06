Fdi IV Municipio: Bambini nelle scuole bersagliati dalle zanzare

“Emergenza zanzare nelle scuole e negli asili nido del IV Municipio, dove ancora non sono state effettuate le disinfestazioni. I fastidiosi insetti imperversano da settimane ed i bambini tornano a casa coperti di punture. Inaccettabile che a pochi giorni dal termine dell’anno scolastico ancora non si facciano i trattamenti e non si provveda alla cura del verde nel quale i parassiti allignano. Con la giunta Gualtieri come con il M5Stelle, registriamo superficialità e scarsa attenzione verso i territori, ed a farne le spese come sempre sono i cittadini più vulnerabili. E’ mancata la programmazione necessaria per approntare in tempi consoni il piano disinfestazione nelle scuole. Ancora una volta paghiamo le conseguenze dell’incapacità del Pd che governa il IV Municipio. Con il risultato che, a giugno inoltrato, i piccoli scolari sono lasciati alla mercé delle zanzare.”

Così in un comunicato Gianni Ottaviano Dirigente Romano di FdI, Luca Scerbo capogruppo di Fdi in IV Municipio, Matteo Mariani, Costanza Onofri, Roberto Santoro consiglieri di Fdi in IV Municipio.