Fdi Lazio: migliorare qualità servizi educativi 0-6 anni

La qualità dei servizi educativi 0-6 anni e delle problematiche del personale educativo e scolastico sono stati al centro del convegno organizzato dal dipartimento scuola FdI Roma “Donne protagoniste dei servizi 0-6 anni” che si è tenuto nella sede della giunta regionale del Lazio alla presenza di personale educativo scolastico, sindacati, imprese e associazioni del settore infanzia, funzionari educativi e scolastici ex poses.

Ha introdotto e moderato i lavori Laura Marsilio, responsabile scuola Roma FdI che, in particolare, ha esposto la tematica del precariato evidenziando come “grazie all’interessamento di FdI si è costituito un tavolo di lavoro presso il Ministero della pubblica amministrazione e Roma Capitale, per studiare e risolvere le criticità normative che possano impedire la sua salvaguardia come ad es. la deroga ai titoli.

Le graduatorie sono attualmente valide e potranno essere tecnicamente prorogate dal Ministero e il Comune, anche grazie ai suoi piani assunzionali, potrà procedere alle assunzioni”.

La consigliera capitolina Rachele Mussolini ha invece fatto un resoconto della attività nella commissione capitolina scuola facendo riferimento alla questione della mancanza di personale nei servizi e illustrando la grave estromissione dai servizi 0-6 delle importanti figure delle ex poses (funzionari educativi pedagogici).

Il tema degli Oepac è stato invece al centro dell’intervento della consigliera capitolina Francesca Barbato, trattandosi di “figure strategiche di supporto agli alunni con bisogni educativi speciali il gruppo capitolino di Fdi ha deciso di approfondire la possibilità di un percorso di internalizzazione”.

La consigliera regionale Chiara Iannarelli ha posto invece il tema della “ottimizzazione sia a livello normativo che regolamentare del sistema integrato 0-6 e l’importanza di garantire la libertà educativa”. Ha concluso il convegno l’assessore ai servizi sociali della regione Lazio Massimiliano Maselli che ha annunciato per le ex poses un provvedimento nel collegato al bilancio che farà giustizia di una figura così importante per i servizi educativi non solo di Roma ma di tutto il Lazio.

Ha portato i suoi saluti ai numerosi presenti all’incontro Marco Perissa che, in qualità di componente della commissione istruzione della Camera dei deputati, ha seguito la questione del tavolo sul precariato al ministero insieme al dipartimento.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati