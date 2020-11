FDI: “Raggi visiti le aree giochi dei parchi invece di inutili post su Facebook”

“Dal suo profilo facebook la Sindaca Raggi si vanta dello stanziamento di fondi per la riqualificazione delle aree gioco che si trovano negli spazi verdi, sottolineando che i nostri figli devono poter giocare in luoghi belli, decorosi e soprattutto sicuri. La Raggi, spavaldamente, fa l’esempio anche del Parco Nemorense e del Parco Rabin in secondo Municipio, che hanno già avuto una riqualificazione. Ci vuole tanto coraggio per fare questi due esempi. Nel parco Nemorense, infatti, inaugurato a luglio dalla Sindaca e dalla presidente del municipio Del Bello, i lavori non sono stati ultimati anche se la società è stata pagata, la pista di pattinaggio ha la pavimentazione dissestata, i fili dell’irrigazioni “fantasma” delle siepi sono delle trappole per i bambini che giocano e ci sono degli alberi non potati che rischiano di cadere. Nel Parco Rabin, invece, uscendo dall’area giochi si deve stare attenti a dove si cammina ci sono buche e avvallamenti, cataste di alberi abbattuti e sporcizia ovunque.”

È quanto dichiarano Simone Pelosi coordinatore di FdI nel II Municipio e Leonora Peresso dirigente del coordinamento FdI del II Municipio.

“Non basta – prosegue la nota – riqualificare un’area ludica quando questo avviene, ma serve una vera e propria riqualificazione di tutto il parco, in modo da poter tornare ad essere il luogo di incontro e socializzazione e dove far giocare i nostri figli in ambienti belli, decorosi e soprattutto sicuri. Consigliamo alla Raggi di vedere in che stato sono realmente i parchi prima di fare inutili post su fb”.