Federico Riva e Sveva Fascetti vincono la 23ª Urbs Mundi 2023

La 23ª Urbs Mundi, organizzata dal Gruppo Sportivo Bancari Romani – GSBrun si è svolta domenica 15 ottobre 2023 con partenza in via dalle Terme di Caracalla e arrivo allo Stadio Nando Martellini.

Il via ai 2000 concorrenti è stato dato da Mario Biagini Presidente Fidal Roma in collaborazione della Campionessa Antonella Palmisani come da programma alle ore 8,30. Il lungo serpentone di atleti si sono distinti dal colore del pettorale, per affrontare la 15 chilometri, attraversando lo straordinario scenario del centro storico della Capitale, da 10 chilometri che andrà a ricalcare l’ultima parte della Roma Urbs Mundi.

La manifestazione ha colorato oggi le vie del centro storico della Capitale, da Viale delle Terme di Caracalla passando per Colosseo, Fori Imperiali, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna per arrivare all’interno dello Stadio Nando Martellini.

Una giornata di grande sport che ha riscosso unanimi consensi da parte di chi ha partecipato alla gara e dal numeroso pubblico che ha accompagnato nelle strade le fatiche dei protagonisti all’ombra dei monumenti storici della Città Eterna.

All’evento Speaker d’eccezione Ignazio Stefano Marina e Emanuel del Gruppo Sportivo Bancari Romani, due instancabili personaggi che hanno svolto il loro, impegno, dalla partenza, all’arrivo e alle premiazioni che si sono svolte sul posto a fine gara, alla presenza delle Autorità Comunali, Regionali e Militari.

Ancora una volta lo Stadio Nando Martellini grazie ai tanti gazebo in rappresentanza delle Società e Gruppi Sportivi degli atleti in gara si è presentato con centinaia di colori, e con un via vai continuo di atleti e pubblico.

Gli atleti, dopo l’ingresso della Pista Sandro Martellini, hanno percorso qualche centinaia di metri prima di raggiungere l’arco del traguardo, dove erano ad attenderli, oltre ai rappresentanti del Gruppo Sportivo Bancari Romani – GSBrun in testa la Presidente Laura Duchi, gli Speaker, i giudici di gara, le Autorità e tanti fotografi pronti a immortalare i concorrenti sotto l’arco d’arrivo. Tantissime le atlete fra le quali le Campionesse dell’Atletica Rosalia Consoli e Antonella Palmisani. Il Generale della Finanza Virgilio Pomponi, del Comando Generale del Corpo, ha abbracciato sul palco il finanziere Federico Riva vincitore della 23ª edizione della URBS MUNDI.

Ordine di arrivo: al primo posto si è classificato Federico Riva G.A. Fiamme Gialle con il tempo di 0:49:15 – al secondo posto si è piazzato Eliyas Embaye L.B.M. Sport Team (tempo 0:50:54) – al terzo Mario Di Stefano G.S. Avezzano 0:51: 21.

Classifica donne: ha vinto Sveva Fascetti G.A. Fiamme Gialle In campo femminile Sveva Fascetti, atleta del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle, si è riconfermata campionessa, bissando (0:55:56) seguita da Giulia Montagnin O.S.O. OLD Stars Ostia (0:49:15) al terzo posto si è piazzata Burcin Sonmez Ayse con il tempo di (0:58:34)

LONGEVITY RUN In collaborazione con il Policlinico Gemelli, il Gruppo Sportivo Bancari Romani – GSBrun ha predisposto, per tutti coloro i quali non sono preparati ad affrontare la 15 chilometri, un percorso da 10 chilometri che ha ricalcato l’ultima parte della Roma Urbs Mundi. Il segnale di partenza a questo secondo gruppo di concorrenti il Dottore Andra Lando.