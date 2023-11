Federico Riva ed Elisa Palmero vincono la 15ª edizione de “La Corsa dei Santi”

Si è svolta oggi a Roma la 15ª edizione de “La Corsa dei Santi- sponsored by Melinda”, la corsa di 10 chilometri promossa da Missioni Don Bosco, alla quale quest’anno si è aggiunta un prova non competitiva di 3 chilometri. Sulle strade della capitale, hanno corso oltre 3.500 runners per sostenere i progetti solidali dei salesiani in Guinea.

Dopo la partenza in via della Conciliazione, a ridosso di Piazza San Pietro, la gara ha avuto come scenario il centro storico di Roma con tutte le sue meraviglie, a partire dal Colosseo e da via dei Fori Imperiali, e i runners provenienti da tutta Italia e da altre 47 nazioni hanno dato vita ad una vera e propria festa di sport.

A sostenere l’iniziativa, sulla linea di partenza, c’erano tre testimonial d’eccezione: Sara Simeoni, Fiona May e la pesista azzurra Danielle Madam. Le tre campionesse hanno partecipato alla trasmissione di Mediaset “Mattino Cinque” nel corso della quale sono state seguite in diretta alcune fasi della corsa e illustrati i suoi contenuti umanitari. In gara, col pettorale numero 1, anche l’olimpionico di nuoto Massimiliano Rosolino, che ha chiuso in 39.38 (205° in classifica).

“E’ stata una bella festa dello sport, per questo voglio ringraziare tutti i runners che hanno reso possibile questa bellissima giornata contribuendo con il loro gesto alla promozione della campagna di Missioni Don Bosco – ha detto Roberto De Benedittis, presidente dell’Acsi Italia Atletica e organizzatore della gara-. Siamo soddisfatti e pronti a ripeterci per l’edizione del prossimo anno”.

A RIVA E PALMERO LA GARA COMPETITIVA

Sul tracciato di gara affascinante quanto impegnativo, considerati i diversi saliscendi e le differenti pavimentazioni del centro storico di Roma, i vincitori hanno fatto registrare dei buoni crono.

In campo maschile la vittoria è andata al 22enne atleta romano delle Fiamme Gialle Federico Riva che ha tagliato il traguardo in 28.38. “E’ stata una gara spettacolare, perché correre su questo palcoscenico per me che sono romano è qualcosa di speciale – le parole di Riva -. Poi è anche uscito un ottimo tempo che mi dà fiducia per i miei impegni del 2024, un anno con tanti appuntamenti importanti”. Secondo posto per l’atleta del CS Carabinieri Stefano La Rosa (28.46), terzo per Abdessamad El Yaagoubi del Bitonto Runners (29.15).

In campo femminile, successo per la 24enne mezzofondista di Pinerolo Elisa Palmero, atleta del CS Esercito, che ha corso in solitaria per tutta la gara chiudendo in 32.28. “Nella prima parte ho faticato un po’ considerato che Roma è tutto un saliscendi – ha detto Palmero -, ma il tracciato è qualcosa di straordinario in quanto a bellezza. Era la prima volta che partecipavo e sono molto felice di aver vinto e del crono che ho fatto”. Secondo posto per Grazia Razzano del Caivano Runners (36.06), terzo per la forte mezzofondista svedese Hanna Bergström (37:29).

Classifiche complete su https://tds.sport/it

La Corsa dei Santi era valida come terza tappa del “Grande Slam Città di Roma”, il trofeo che per il secondo anno assegna un jackpot alle società sportive attraverso una classifica basata sulla partecipazione alle quattro gare più sentite della Capitale: Corsa di Miguel (gennaio), Roma Appia Run (aprile), Corsa dei Santi (novembre) e We Run Rome (dicembre).

MISSIONI DON BOSCO A SOSTEGNO DELLA GUINEA

Oltre che per il suo percorso unico nel panorama delle corse su strada, la Corsa dei Santi si caratterizzata per la sua vocazione solidale. Anche quest’anno alla corsa è stato abbinato un progetto promosso da Missioni don Bosco: a Kakan, in Guinea Conakry, i salesiani vogliono usare lo sport come veicolo educativo attraverso la costruzione di un centro sportivo polifunzionale che sarà utilizzato per promuovere lo sviluppo dei giovani. Un progetto molto prezioso perché fornirà ai 640 beneficiari un luogo sicuro e stimolante per crescere, promuovendo l’inclusione sociale e la coesione. È possibile contribuire inviando un SMS al numero 45594 fino al 5 novembre.