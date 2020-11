Fernando Alba presenta “Abbiamo contagiato il mondo”

Arriva in radio e nei digital store da martedì 10 novembre “Abbiamo contagiato il mondo” (Maqueta Records / Artist First), il nuovo singolo di Fernando Alba.

Si tratta di un brano – scritto e composto dallo stesso artista – che racconta una storia travolgente e affascinante, vissuta nel difficile ed attuale contesto pandemico.

“Abbiamo contagiato il mondo” non si riferisce al contagio da Covid-19, ma alla forza del sentimento che provano i due protagonisti del brano, in questo periodo in cui “il mondo ci crolla addosso”, i contagi aumentano ed il bene di tutti noi è a rischio.

Fernando Alba ci ricorda che “il mondo sei anche tu”, siamo noi e le nostre persone più care. Un messaggio d’amore, di solidarietà, racchiuso in una poetica raffinata e romantica, dalle atmosfere natalizie. La canzone è influenzata da sonorità indie/blues, contornata da cori gospel e sintetizzatori anni ‘80, senza lasciare il regno del rock, territorio su cui da un po’ di anni Fernando Alba ha piantato le radici della sua carriera artistica.

“Se l’amore vince su tutto, se resteremo uniti e ci aiuteremo l’un l’altro, supereremo sicuramente questa pandemia – dichiara Fernando Alba – Durante il lockdown ho pensato molte volte alle differenti vite che ognuno di noi conduce, ma anche, che c’è stato un periodo in cui la vita è stata, più o meno, uguale per tutti.

Ci siamo ritrovati chiusi in casa; chi da solo, chi con le proprie famiglie, chi invece, come nel caso dei protagonisti di questa canzone, si è trovato in quarantena con una persona appena conosciuta.

Ho voluto raccontare una storia d’amore nata per caso, alimentata dalla convivenza forzata che ha permesso ai protagonisti di conoscersi, di dedicare del tempo all’amore e ai loro bisogni, amarsi fra le pareti domestiche che ad un certo momento diventano tutto il loro mondo”

La produzione vede la partecipazione straordinaria di alcuni musicisti che hanno fatto parte degli inizi musicali di Fernando Alba, come il chitarrista Francesco Perticone ed il batterista Antonio Amodeo, ma anche special guest come il bassista Dino Fiorenza ed il pianista Seby Burgio, che oltre ad aver suonato i synth, ha curato insieme a Fernando l’arrangiamento.

I cori gospel sono stati affidati alle sapienti voci di Noemi Smorra, Tarsia e Valentina Naselli, che cantano insieme per esprimere al meglio il forte messaggio contenuto nel ritornello.

Fernando Alba è un cantautore e compositore nato in Sicilia e cresciuto artisticamente a Roma. Dopo il suo esordio nella musica italiana nel 2010 con il singolo “La Bicicletta”, non si è più fermato. Una carriera artistica fatta di piccoli passi, nel rispetto dell’arte e della professionalità.

Due album all’attivo come cantautore: “La Chitarra Nuova” e “Nello Stesso Acido” ed alcune colonne sonore, diverse collaborazioni con artisti italiani e internazionali, sia come autore che come producer, curando per alcuni anche la direzione artistica.

Dopo il brano “Pensiero Fisso”, in questo 2020 esce il secondo singolo “Abbiamo contagiato il mondo”, estratto dal suo terzo album attualmente in lavorazione.