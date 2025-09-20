Fermate quattro attiviste davanti a Montecitorio: volevano annunciare uno sciopero della fame

La mattina è appena iniziata quando, nei pressi di piazza Montecitorio, quattro giovani attiviste di Ultima Generazione vengono bloccate dalle forze dell’ordine.

Con in mano cartelli pronti a denunciare la loro scelta di iniziare uno sciopero della fame in solidarietà con la causa palestinese, non hanno fatto in tempo a mostrarli: la protesta si è interrotta prima ancora di cominciare.

Le attiviste, già note per precedenti azioni dimostrative, sono state portate al Distretto di Polizia Trevi per gli accertamenti di rito.

Per due di loro – già colpite da un foglio di via obbligatorio – scatterà anche la segnalazione all’Autorità giudiziaria per aver violato il divieto di soggiorno nella Capitale. Le altre due, invece, sono ora sotto istruttoria e rischiano a loro volta la stessa misura preventiva.

Tutte e quattro le giovani saranno comunque denunciate per manifestazione non preavvisata, un’accusa che si aggiunge al lungo elenco di contestazioni che negli ultimi mesi ha accompagnato le azioni del movimento ambientalista.

