Lunedì 2 dicembre ore 12,30 presso la Sala del Carroccio in Piazza del Campidoglio, 8 si terrà una conferenza stampa, aperta ai cittadini sul tema “FERMIAMO IL DEGRADO! Mondo del lavoro e territori a confronto per il rilancio di Roma”, organizzata dai presidenti dei Municipi dell’opposizione Sabrina Alfonsi (I municipio), Giovanni Caudo (III), Amedeo Ciaccheri (VIII), Francesca Del Bello (II).

Sulle gravi emergenze che coinvolgono la città si confronteranno anche i segretari generali di CGIL, CISL UIL di Roma e Lazio che parteciperanno all’incontro.

“Dopo lo sciopero generale del 25 ottobre indetto dai sindacati, nel quale sono stati posti temi ai quali il Campidoglio non risponde da oltre tre anni, come Presidenti dei Municipi dell’opposizione sentiamo il dovere e la responsabilità di confrontarci con i sindacati, i comitati e le associazioni, in un incontro aperto alla cittadinanza sui problemi irrisolti della città.

Cominciamo a riflettere e a immaginare il futuro di una città libera dal degrado, mettiamo in campo proposte credibili e funzionali per la gestione di Roma, che affrontino e riducano le disuguaglianze e le inefficienze strutturali che affliggono la nostra bellissima città.” Lo affermano i presidenti dei Municipi I, II, III e VIII.