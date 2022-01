Ferrara (M5S): “Primo bilancio Gualtieri fa contenti gli amici ma non i cittadini”

“Il primo bilancio di Gualtieri? Tutti contenti, tranne i cittadini.

Dovrebbe essere uno degli atti più importanti di Roma Capitale, eppure lo hanno fatto arrivare in Aula dopo grossi ritardi amministrativi e con tante, tante raffazzonature.

Tra le cose che fanno più male ci sono quei 19 milioni tolti all’edilizia scolastica, decisione che si commenta da sola, soprattutto in questo periodo.

La cultura, invece, l’hanno rivoltata da capo a piedi: meno fondi per i bandi e le iniziative di Roma Capitale, più soldi a pioggia alle associazioni. Come verranno selezionati questi enti, solo il Pd lo sa.

E poi zero ecologia, zero mobilità sostenibile, e ancora peggio zero visione e zero rispetto delle promesse fatte ai romani.

Solo tante prebende per ripagare gli impegni presi con gli amici della loro campagna elettorale, una bella spartizione che rispecchia quella dell’assegnazione delle poltrone… e i loro elettori sono già stati dimenticati”.

Così in una nota il consigliere capitolino del M5S e vicepresidente dell’Assemblea capitolina Paolo Ferrara.