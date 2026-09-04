Ferrovia Roma-Viterbo, da lunedì 7 settembre riapre la tratta integrale: stop ai cantieri, corse prolungate e bus serali

A partire da lunedì 7 settembre il servizio ferroviario sulla tratta urbana della Roma–Civita Castellana–Viterbo torna a essere effettuato sull’intera linea: con la conclusione dei lavori tra Acqua Acetosa e Saxa Rubra, la tratta riapre integralmente.

Dal lunedì al venerdì l’orario di servizio sarà inoltre prolungato fino alle 22:00, con ultime partenze dai capolinea alle 21:40 e alle 21:50.

Nella fascia serale, dalle 22:00 alle 23:30, il servizio ferroviario non sarà attivo e il collegamento sarà garantito da bus sostitutivi, con frequenza ogni 30 minuti.

Novità anche sulla tratta extraurbana: con la sospensione dei lavori tra Vignanello e Viterbo, il servizio ferroviario torna a essere effettuato sull’intera tratta Viterbo–Catalano, con corse fino alle 22:00.

Gli orari e le fermate del servizio bus sostitutivi sono disponibili sul sito web di Cotral, nella sezione dedicata alla ferrovi Roma–Civita Castellana–Viterbo.

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