Festa dei Nonni: “Un augurio speciale a chi sostiene milioni di famiglie”

“La festa dei nonni è una ricorrenza che deve far riflettere sul ruolo fondamentale che i nonni svolgono all’interno di una famiglia. Oltre al fatto di mostrarsi sempre disponibili nel momento del bisogno, i nonni hanno il prezioso compito di tramandare ai nipotini le usanze dei loro tempi, i modi di dire e di fare, le loro tradizioni che rendono ricche le famiglie e mantengono una forte impronta ereditaria nel nostro Paese. Ricordiamo che i nonni, oltre che impiegare il proprio tempo insieme ai nipoti, naturalmente con amore, spendono anche le proprie risorse per aiutare i figli, ormai adulti, che sono in estrema difficoltà a causa della disoccupazione e dei sussidi dello Stato che non arrivano, come la cassa integrazione, non riescono a pagare gli affitti, i mutui, le bollette, l’iscrizione alle attività sportive o il dentista. Come Fratelli d’Italia continueremo a lavorare affinché le istituzioni si impegnino al massimo per creare opportunità di lavoro perché il più grande regalo che si possa fare ai nonni è quello di vedere i propri figli realizzati che con le loro gambe riescono ad andare avanti indipendenti. Nei frenetici tempi che la vita ci impone, oggi fermiamoci un attimo, facciamo gli auguri a tutti i nostri nonni e rivolgiamo un pensiero verso l’alto a chi ci guarda da lassù”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.