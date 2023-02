Festa del Gatto 2023: il 17 e il 19 febbraio a Piramide

Quest’anno doppio appuntamento a Piramide per la Festa del Gatto 2023: il 17 e il 19 febbraio Infatti venerdì 17 febbraio 2023 alle ore 14 con il TourCat andremo a scoprire la storia dei gatti della Piramide e incontreremo quelli residenti che ci aspetteranno col codino alzato e affamati. A seguire, intorno alle 15,30 ci intratterremo con una chiacchierata a sorpresa, imperdibile per gli amanti dei gatti.

Domenica 19 febbraio, avremo il piacere di avere come ospite e madrina Claudia Gusmano, volto noto in teatro come attrice ma anche autrice; ha ricoperto alcuni ruoli indimenticabili in serie di successo (fra cui L’allieva, La mafia uccide solo d’estate, Squadra antimafia, Guida astrologica per cuori infranti) e in ultimo è protagonista al cinema nel film Primadonna (uscirà in sala l’8 marzo). E ospiteremo di nuovo la manifestazione La città dei Gatti, un appuntamento arrivato alla sesta edizione, che si articola in tanti incontri, mostre, eventi, proiezioni, convegni e campagne sociali tra Milano e Roma.

In particolare a Piramide alle ore 11 verranno consegnati i Premi Urban Cat Anna Magnani e a seguire avremo due interventi sulla Storia del gatto con lo zoologo Bruno Cignini; e su La città e la gestione felina con il veterinario Stefano Argiolas. I due incontri saranno presentati da Marzia Novelli, autore, conduttrice della trasmissione “Bestia che giovedì” nonché direttore di YouPet; e l’evento sarà trasmesso un diretta da youpet tv.

Nella splendida e magica cornice rappresentata dall’area archeologica della Piramide Cestia il nostro mercatino per la raccolta fondi per la colonia, dove potrete trovare non solo fantastici oggetti a tema felino, abbigliamento gattoso, e altre idee regalo da acquistare. Daremo il via anche al tesseramento associativo … e in ultimo, alle 1545 l’atteso momento divertente della MicioRiffa.

I Gatti della Piramide