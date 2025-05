Festa della Repubblica, mercoledì notte le prove della parata. La viabilità

Mercoledì notte si terranno le prove generali in vista della parata per la festa della Repubblica del 2 giugno, con lo schieramento e la sfilata delle truppe e dei mezzi.

L’attività, in programma dalle ore 22 di mercoledì 28 alle 5.30 di giovedì 29 maggio, comporterà modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico.

In particolare, dalle ore 22 saranno chiuse al traffico viale delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna e via dei Fori Imperiali.

Dalla mezzanotte chiuderanno anche piazza Venezia, via del Plebiscito, via Cesare Battisti, via IV Novembre, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca e via del Circo Massimo.

Deviazioni per le linee bus diurne 51, 75, 81, 85, 87, 118, 160, 628, 671, 714, 792 e per le linee notturne nMB, nME, nMC, n3S, n90, n46, n913, n70, n8, n716, n3d, n98, n543, n904 e n201.

Maggiori dettagli sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

