Festa dell’Economia Sociale, terzo e ultimo giorno

Oggi a Firenze, ultimo giorno del 3.0 FEC21 (Festa dell’Economia Sociale).

Dopo la musica e la poesia di ieri sera con lo spettacolo in Piazza della Signoria, protagonisti Michele Placido, Giovanni Caccamo, Diodato, i Coma_Cose, e La Rappresentante di Lista, incentrato sul valore delle “parole” nella comunicazione generativa, oggi giornata dedicata alle Comunità Locali e al Bilancio del Festival .

Di prima mattina il grande geografo, biologo-antropologo Jared Diamond, premio Pulitzer per la Saggistica 1998, ha tenuto una lectio sulle origini delle grandi differenze dei popoli della Terra, sulle ragioni del collasso delle società, sugli effetti della globalizzazione e sugli strumenti, che tanti studiosi hanno individuato e che i Responsabili delle Nazioni debbono studiare, fare propri per attuare la necessaria ripresa!

Poche volte ho sentito e toccato tanta sapienza e saggezza e raramente ho ascoltato sintesi globali economico-umanistiche-politiche tanto affascinanti.

Poi abbiamo ascoltato i 6 Comuni più virtuosi d’Italia nel settore dell’Economia Civile (v. mio post di stamane). Grande la gioia nel vedere trionfare anche quest’anno la Calabria, seguita da Puglia e anche da Rocca Priora, Lazio.

La conclusione è stata dei veri protagonisti, i giovani, in presenza a decine. Dopo il coinvolgimento di 21 scuole superiori di 9 regioni, con 500 studenti attivissimi, con numerose iniziative formative in 10 sedi universitari riguardanti 350 studenti e 650 idee progettuali accompagnate da esperti e dai cosiddetti ambasciatori, l’entusiasmo e la fresca intelligenza di tanti uomini e donne in erba, speranza vera e tangibile, sono traboccate e diventate reale fonte di ottimismo per noi adulti, spesso delusi dalle difficolta’ dei nostri tempi.

Questi ragazzi hanno incontrato, colloquiando in inglese fluente, amici colleghi croati, spagnoli, greci, francesi, dimostrando che la “loro” Europa e’ molto piu’ avanti della nostra, chiedono il “loro” PNRR, pretendono di scrivere un Progetto di Economia Civile e consegnarlo a Mattarella!

Sono meravigliosi e sconvolgenti, ci ridanno gioia e ci dicono che la crisi sta finendo!!!

Ma, come sottolineano Becchetti, il sen. Di Piazza e soprattutto Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e Presidente ALI (Autonomie Locali Italiane) e la prof.ssa Granata, illuminante tecnica pedagogista della Scuola di EC, , dobbiamo sensibilizzare i Comuni a progettare coi Giovani il Cambiamento Sociale e il parametro fondamentale ora e’ soprattutto la Velocita’!

In Italia un progetto da 1 milione di euro si realizza in 5 anni, uno da 100 milioni in 15 anni! Perciò dobbiamo correre e fare bene: semplificare le procedure, per i cittadini, vigilare sull’onesta’ e la responsabilità dei protagonisti, attuare un’azione legislativa, propositiva e di controllo piu’ centrale e di qualità del Parlamento, evitando il rischio che le decisioni piu’ importanti originino fuori della Camera dei Deputati e del Senato.

Lo Stato deve realizzare il PNRR, i Comuni devono essere protagonisti, coi giovani, le donne, i cittadini tutti.

La cosa peggiore della nostra crisi e’ non lavorare al meglio per uscirne, con la cultura diffusa, con generatività e nella democrazia pienamente partecipata.

Grazie, amici, per il lavoro di altissima qualità e grande abnegazione che fate. Con il supporto locale delle BCC si cercherà di dare ai protagonisti del necessario cambiamento il supporto economico e gestionale più diffuso possibile.

Arrivederci a settembre 2022, ma lavorando tutti i giorni dei prossimi 12 mesi per l’Economia Civile, per essere più vicini alla felicita’…