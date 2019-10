Festa di apertura del Mercato di Pietralata e una novità

Sabato 5 ottobre dalle ore 10:30 alle 13:30 al mercato di via di Pietralata angolo via del Cottanello si farà festa, per la sua apertura.

Animazione per i bambini e degustazioni attendono i residenti e non solo in via di Pietralata 503.

Gli altri banchi liberi del mercato saranno progressivamente occupati dai vincitori del bando di questa estate.

Il comitato di gestione informa che a partire dall’8 ottobre il mercato sarà aperto anche il martedì e il venerdì fino alle ore 18:30.