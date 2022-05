Festa di Primavera al Fleming domenica 15 maggio

“ Quella di domenica 15 maggio 2022 sarà una mattinata tutta dedicata al quartiere, un’occasione per ritrovarsi e per rivivere le strade del Fleming con appuntamenti, attività e iniziative per i più giovani che coinvolgeranno anche famiglie e residenti del quartiere”.

Così in una nota gli Assessori alla Cultura e al Commercio del Municipio XV Tatiana Marchisio e Tommaso Martelli.

Una festa di primavera – prosegue la nota – organizzata dal Municipio XV, a cui hanno aderito il Comitato Municipio 15 della Croce Rossa Italiana, il Corpo Italiano di San Lazzaro, associazioni di volontariato, culturali e sportive del territorio, il Comitato di Quartiere “Il Filo del Quartiere” e l’IC Via Nitti, che ringraziamo per la preziosa collaborazione e per la disponibilità.

Un programma fitto, che a partire dalle 10 coinvolgerà le cittadine e i cittadini del nostro territorio con laboratori e iniziative dedicate all’ambiente, caccia al tesoro, dimostrazioni e corsi sportivi di basket, boxe e aerobica. All’interno della scuola Nitti inoltre l’intrattenimento musicale accompagnerà giochi di strada di una volta per bambini, laboratori di arte e giardinaggio e durante la mattinata si potrà assistere al torneo di calcetto dedicato a Mia Neri.

Dopo due anni di pandemia, e un quinquennio in cui per il quartiere Fleming non c’è stato grande spazio per iniziative di valorizzazione e sviluppo, è ora di tornare a rivivere le piazze e le strade di questa zona, valorizzandole e rendendole nuovamente punto d’incontro e condivisione per i residenti.

Un ringraziamento ai Consiglieri del Municipio XV che hanno contribuito all’organizzazione e alla nostra Polizia Locale per l’importante supporto.

Vi aspettiamo numerosi, non perdiamo questa bella occasione per restituire al nostro quartiere il vero significato di Comunità.”