Questa mattina Martedì 19 Marzo 2024, nella sede della Regione Lazio, un brindisi per la Festa del papà, con gli assessori Simona Baldassarre e Giancarlo Righini, Simone Foglio, in rappresentanza dell’assessore Luisa Regimenti. Un’occasione per festeggiare tutti i papà, degustando una eccellenza del Lazio, i bignè di San Giuseppe (rigorosamente fritti).

