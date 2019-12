Festam (Festival sull’ambiente) il programma del 16 dicembre

Dopo il grande successo degli appuntamenti che si sono susseguiti nel weekend, nella giornata di lunedì 16 dicembre 2019 proseguono gli eventi finanziati e promossi dal V municipio nell’ambito di Festam, il Festival sull’ambiente.

In mattinata, alle ore 10:00, presso Piazza Teofrasto ci sarà un’iniziativa di verde partecipato insieme all‘associazione “Borgo dei ragazzi Don Bosco”, una comunità nata proprio per coinvolgere i ragazzi più in difficoltà in progetti di riqualificazione della città. Per questa occasione verranno effettuati degli interventi sulle aree verdi e riqualificate le aiuole presenti nella piazza in modo da responsabilizzare le persone sul decoro della città.

Alle 17 ci sarà un convegno “Uso consapevole dalle risorse e decrescita felice” tenuto da Maurizio Pallante, Presidente del Movimento della Decrescita Felice insieme all’ambientalista Massimo de Maio e Cristiano Bottone di Municipalities in Transition. A coordinare gli interventi sarà l’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, Dario Pulcini.

Nel corso dell’incontro verrà illustrato un modello diverso e alternativo di vita basato sull’economia circolare. Si continuerà poi a parlare delle risorse e dell’uso appropriato che se ne può fare alle 19, sempre con Maurizio Pallante, che terrà una presentazione del suo libro presso la libreria indipendente “La Rocca Fortezza Culturale”.

Contemporaneamente proseguiranno le proiezioni gratuite di film e documentari sull’ambiente per grandi e piccoli al nuovo cinema Aquila: alle 19 sarà trasmesso “Incontro Gandhi” e alle 21 il film “Legno Vivo- Xylella – oltre il batterio” .

Giornata intensa per l’Amministrazione Municipale. Lunedì 16 dicembre pomeriggio è infatti prevista la visita della Sindaca che, con le istituzioni locali, effettuerà una passeggiata da piazza Teofrasto a parco Biavati.

Una settimana dedicata all’ambiente, riqualificando il territorio.