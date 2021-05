Festival delle Periferie: il programma del 22 maggio

La giornata prevede ben tre canali che è possibile seguire per comprendere a pieno “cosa hanno da dire le periferie, qual è la voce di questi luoghi, e come vogliono essere raccontati”, come affermato dalla Sindaca di Roma Virginia Raggi.

Canale #1

Il Canale #1 apre alle ore 10:00 con RIF/Lezioni, la presentazione della collana del Museo delle periferie Bordeaux Edizioni.

Alle 11:00 segue Periferie. Una costellazione di paesi metropolitani, di Massimo Canevacci: a partire dalla sua esperienza al Pigneto, Canevacci presenta l’ipotesi che le periferie romane costituiscano una costellazione in movimento, attraversata dai diversi e contrastanti flussi del paese metropolitano.

Alle 13:00 è protagonista ON, Necessariamente solo ora e qui, insieme, la performance lunga tre giorni, tra il concerto e il rituale, che accompagna tutti gli appuntamenti della Sala IPER SPAZIO, per deflagrare in alcuni momenti mai virtuosistici, alla ricerca di un’interazione profonda tra i musicisti e il pubblico collegato e in presenza.

Alle 14:00 si svolgerà La fatica di “entrare fuori”: questo lavoro, realizzato per IPER, ricompone frammenti dell’installazione interattiva “Da vicino nessuno è normale”. Un ambiente del Museo Laboratorio della Mente di Roma, nato dall’incontro con ex pazienti, medici, infermieri, parenti che hanno gravitato intorno all’ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà di Monte Mario.

Alle 15:00 sarà presentato L’arte urbana tra etica, estetica ed economia, un confronto sui nuovi paradigmi proposti dall’arte urbana capace di accendere nuove, imprevedibili ed impertinenti centralità. Intervengono gli artisti che realizzeranno per il RIF grandi opere nel quartiere di Tor Bella Monaca.

Alle 16:00 si terrà Intemperie, Arte tra relazione e spazio pubblico, un invito a guardare il contesto da un’altra prospettiva, a spezzare, anche solo per pochi istanti, il ritmo di giornate che sembrano compiersi e poi svanire tutte nello stesso modo.

Alle 17:00 si terrà l’evento #PeriScope- Palermo, Taranto, Salento e gli altri sud, lo sguardo amaro e poetico sulle periferie umane dimenticate che popolano il bel paese, storie che soprattutto il sud conosce bene.

Alle 18:00 segue l’evento #PeriScope- Napoli, la nuda vita: con stili molto diversi, due registi campani, Leonardo Di Costanzo e Agostino Ferrante, raccontano storie profondamente umane, in cui l’amore nelle sue differenti declinazioni sembra essere la sola via di salvezza in quartieri strozzati, dove la malavita si impone come unica opzione di futuro.

Alle 19:00 sarà trasmesso Black star. Nati sotto una stella nera, regia di Francesco Castellani, una commedia di ambientazione romana che mette in primo piano l’importanza della condivisione.

Alle 21:00 termina la giornata ON, Necessariamente solo ora e qui, insieme.

Canale #2

Il Canale #2 apre alle 10:00 con Dateci un museo!, che è proprio la scritta comparsa a Scampia dove gli abitanti richiedono cultura e attenzione. A Roma, finalmente, è nato il primo museo fuori dal Grande Raccordo Anulare, il RIF, che non solo si colloca in periferia ma la rende protagonista della sua attività.

Alle 11:00 ci sarà Museo Pasolini, una narrazione e una video intervista: è possibile immaginare per Roma un Museo Pasolini? Cosa dovrebbe contenere? O piuttosto bisognerebbe pensarlo come un museo diffuso?

Alle 12:00 si terrà l’incontro Dalla periferia dell’arte alla periferia della [pre]istoria: non esiste solo una periferia urbana e umana, esiste anche la periferia della storia dove gli elementi dissonanti vengono cancellati o rimodulati per venire fagocitati in un discorso più confacente. Roma non è solo il Colosseo ma anche le tracce del passaggio di specie umane che hanno preceduto e affiancato la nostra, per poi scomparire o estinguersi.

Alle 13:00 la presentazione di Roma per PINQuA- I progetti di Roma per il Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare 2021. Il Comune di Roma ha partecipato con tre progetti di abitare pubblico, articolandoli secondo tre orientamenti: rigenerazione urbana di edilizia residenziale pubblica, demolizione e ricostruzione, recupero di un bene vincolato oggetto di occupazione abitativa. Partecipano: Oscar Piricò Dirigente U.O. Edilizia Sociale; Orazio Carpenzano, Preside della Facoltà di Architettura, La Sapienza Università di Roma; Giovanni Longobardi, Direttore del Dipartimento di Architettura, Università Roma Tre; Antonio Punzi, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Università LUISS Guido Carli.

Alle 15:00 si terrà Umane costellazioni, il racconto di un percorso: uno dei casi in cui periferie umane e urbane possono coincidere fisicamente sono le vecchie cittadelle psichiatriche, di cui rimangono ancora tracce in giro per l’Italia. Strutture che tendevano all’autonomia per garantire la separazione dal mondo, come il manicomio di Volterra e l’ex Ospedale Psichiatrico di Monte Mario a Roma.

Alle 16:00 si svolgerà la lectio magistralis Periferia romana. Evoluzione e prospettive: mira, da una parte, alla ricostruzione di un quadro sulla formazione delle periferie a Roma e, dall’altra, soprattutto ad una indicazione di prospettiva.

Alle 17:00 segue La nascita dell’immagine di periferia nell’arte della seconda metà dell’Ottocento, una storia che comincia con i grandi pittori dell’Ottocento inglese e francese (Daumier, Madox-Brown) e dilaga poi dal primo Novecento futurista (Balla) e divisionista (Pelliza da Volpedo) per approdare ai nostri tempi, specie in ambito cinematografico (Pasolini docet!) e nella complessa e delicata arte della graphic novel.

Alle 18:00 si terrà l’incontro con ANNE LACATON & JEAN-PHILIPPE VASSAL, una conferenza con i due architetti francesi vincitori quest’anno del Pritzker Architecture Prize.

Alle 19:00 segue la presentazione di #Mappening – La cartografia partecipata alla riconquista dello spazio pubblico: le varie iniziative di cartografia partecipata “dal basso” incrociate con le esperienze di mappatura “vissuta” sui territori da parte di gruppi o singoli individui impegnati sul territorio.

Alle 21:00 termina la giornata ON, necessariamente solo ora e qui, insieme.

Canale #3

Alle 10:00, il Canale #3 apre con il documentario 900 Footballs di Sophia Ehrnrooth: una tempesta inaspettata minaccia l’installazione dell’artista finlandese Sophia Ehrnrooth prevista in un bizzarro museo a Roma, il MAAM Museo dell’Altro e dell’altrove. In suo aiuto, arrivano i giovani abitanti che vivono proprio in quel museo.

Alle 10:15 le riflessioni a caldo di Antonio Rezza e Flavia Mastrella sul tema della periferia, con la partecipazione di Jonathan Giustini.

Alle 11:00 segue Human Installation XX: DAVIDE E GOLIA di Kyrahm: performance, video, doc e monumento di Kyrahm con l’imprenditore anticamorra Luigi Leonardi in occasione dell’anniversario dell’attentato di Capaci dove morirono nel 1992 Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro.

Alle 12:00 segue Art du deplacement Roma A.S.D : una riflessione sulla storia dell’Art du Deplacement (Parkour) a partire dalla sua nascita all’interno delle periferie parigine e su come le periferie di tutto il mondo e quelle di casa nostra – Tor Bella Monaca nello specifico – siano gli incubatori perfetti per una disciplina che nasce e vive in strada. Alle 13:00 ci sarà il collegamento con le lezioni live di parkour dall’arena del Teatro di Tor Bella Monaca alle strade del quartiere.

Alle 14:00 soundcheck in diretta.

Alle 15:00 ci sarà STALKERTEATRO TORINO, performance live, in esterna dall’area antistante al Teatro di Tor Bella Monaca. Un’azione che coinvolge i cittadini, invitati a partecipare a questa creazione artistica e gioco collettivo.

Alle 16:00 segue Esiste una periferia dell’arte, dentro e fuori il sistema dell’arte? di Gabriela Urtiaga, una riflessione su come il sistema continui ad escludere la maggior parte della produzione artistica attuale.

Alle 17:00 si presenterà l’iniziativa COLORONDA X IPER: in esterna, con i writers e street artist al lavoro sui muri di via Domenico Parasacchi del quartiere Tor Bella Monaca.

Alle 18:00 si svolgerà il talk IPER Xzibit, il percorso dell’hip hop e del rap romano dai lontani anni ‘80 fino ad oggi.

Alle 21:00 termina la serata ON, necessariamente solo ora e qui, insieme.

Il programma completo

Il programma completo del Festival delle Periferie è consultabile sul sito https://iperfestival.it/, e gli eventi saranno fruibili in modo gratuito anche online.