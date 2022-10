Festival di poeti a Torpignattara nel 100° della nascita di P.P. Pasolini e nel 10° della scomparsa di A. Serrao

Continuano le celebrazioni del Centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini organizzate in V Municipio dall’associazione Forum Europeo, in collaborazione con altre associazioni e gruppi culturali e musicali. Il Festival, che ha per titolo

“Altre Lingue, Festival della Poesia dialettale a Torpignattara”

rientra nelle celebrazioni del centenario della nascita di P. P. Pasolini (1922-1975) organizzate nel Municipio Roma V. A questa ricorrenza si è voluto associare anche quella del decennale della scomparsa di un altro grande poeta dialettale, Achille Serrao (1936-2012), molto conosciuto nei quartieri del V Municipio.

In programma tavole rotonde, reading poetici, laboratorio creativo per bambini e ragazzi, concerti di musica popolare e cori di musica tradizionale e popolare.

Venerdi 14 ottobre : alle ore 16 la Tavola Rotonda sulle personalità di Pasolini e Serrao condotta da Vincenzo Luciani. Partecipano: Rino Caputo, Francesco Sirleto, Manuel Cohen, Gabriele Scalessa, Luca Benassi, Cosma Siani, Anna Maria Curci.

Sabato 15 ottobre alle ore 16,30 reading condotto da Manuel Cohen e la partecipazione dei poeti: Giancarlo Consonni (Lombardia), Paolo Steffan (Veneto), Ivan Crico (Friuli-Venezia Giulia), Miro Gori (Emilia Romagna), Paolo Ottaviani (Umbria), Rosanna Gambarara (Marche), Paolo Urbanetti (Lazio), Pietro Civitareale (Abruzzo), Gianni Iasimone (Campania), Vincenzo Luciani (Puglia), Daniel Cundari (Calabria), Patrizia Sardisco (Sicilia).

Le letture poetiche saranno intervallate da Interventi musicali di Lidia Vadalà e Bibliocanto, Adriano Di Benedetto e Nuovo Coro Popolare.

All’evento saranno presenti cittadini, studenti e docenti delle scuole medie superiori.

«La manifestazione è organizzata da Forum Europeo, in collaborazione con altre associazioni operanti nel territorio (Associazione Culturale Centro Studi Atelier Centodue, Poeti del Parco, Periferie, Abitare A).

Forum Europeo è un’associazione nata nel 2011 e operante a Roma con progetti di promozione culturale, valorizzazione del patrimonio artistico e storico, tutela del paesaggio e dell’ambiente ma anche sostegno alla persona e alle politiche di integrazione fra cittadini europei ed extra-europei che vivono principalmente nel quadrante sud-est di Roma.

Il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini rappresenta per i membri dell’associazione ed il suo direttivo, un’occasione di valorizzazione di una delle più importanti figure del panorama culturale italiano del Novecento, legato alla città di Roma e al territorio nel quale maggiormente opera, da più di dieci anni, il Forum Europeo. L’idea che ispira le varie iniziative programmate è quella di restituire a Pier Paolo Pasolini, nel centenario della sua nascita, un omaggio concreto da parte di chi vive, studia, lavora nei territori che il grande intellettuale friulano ha frequentato nel suo periodo romano e che ritroviamo in tutta la sua opera poetica, letteraria e cinematografica.», dichiara Nicola Petruzzi,Presidente dell’associazione Forum Europeo.

Tutte le attività sono GRATUITE FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Il progetto è realizzato grazie al sostegno di Roma Capitale, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Info

www.forumeuropeo.it

www.centenariopasolini.it

Ufficio Stampa

Email: ufficiostampa@forumeuropeo.it

Telefono: +39 340.9027333