Festività pasquali, intensificati i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale: oltre 2.000 agenti in campo

In occasione delle festività pasquali, la Polizia Locale di Roma Capitale ha attivato un piano straordinario di controllo del territorio, con l’impiego di oltre 2.000 agenti, al fine di garantire sicurezza, legalità e tutela per cittadini e turisti presenti in città.

L’azione coordinata dal Comando Generale sta interessando in modo particolare le aree a maggiore affluenza turistica, dove sono stati potenziati i servizi di contrasto all’abusivismo commerciale. In campo, oltre agli agenti dei Gruppi I Centro e Prati, le Unità Speciali SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana).

Significativi i risultati conseguiti già nei primi giorni di attività: centinaia gli interventi effettuati nelle principali zone sensibili della Capitale, tra cui l’area Colosseo-Fori Imperiali, Trastevere, vie e piazze del Centro Storico, l’area della stazione Termini e le zone limitrofe al Vaticano, fino a Ponte Sant’Angelo.

Le operazioni hanno portato al sequestro di oltre 15.000 articoli venduti illegalmente su strada, a cui si aggiunge l’adozione di più di 20 ordini di allontanamento.

Tra la merce sequestrata figurano bigiotteria, accessori per telefonia, ombrelli e impermeabili, nonché borse, portafogli, cinture e capi di abbigliamento contraffatti. Sottoposti a sequestro anche decine di chili di alimenti e bevande venduti senza autorizzazione, in violazione delle norme igienico-sanitarie e a rischio per la salute pubblica.

Parallelamente, sono state rafforzate le verifiche sulla sicurezza stradale, con posti di controllo attivi anche nelle ore notturne. Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto dei comportamenti di guida pericolosi, tra cui eccesso di velocità e guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Nelle ultime due notti sono state ritirate circa dieci patenti.

I servizi di vigilanza proseguiranno anche nelle prossime ore, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e il rispetto della legalità sull’intero territorio cittadino.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.