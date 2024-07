FI, nel Municipio VII acqua a singhiozzo in 60 palazzi, intervenga il Campidoglio

«Nell’Assemblea convocata ieri dal presidente del Municipio VII Francesco Laddaga, sicuramente apprezzabile per il metodo, è emersa in tutta la sua drammaticità il problema dell’approvvigionamento dell’acqua nel quartiere Appio latino: 60 condomìni con acqua a singhiozzo da mesi, utenze continuativamente senz’acqua anche per quattro giorni, cittadini esasperati che chiedono inutilmente risposte ad Acea: qualcuno si è rivolto al Difensore civico, altri hanno presentato denuncia ai Carabinieri per interruzione di pubblico servizio.

Una situazione che travalica la dimensione municipale e che deve arrivare sul tavolo del Sindaco Roberto Gualtieri perché indegna di una Capitale europea». Così Giovanni Cedrone e Fabio Santonoceto, Coordinatore e Vice Coordinatore di Forza Italia per il Municipio VII.

«In questo momento è difficile stabilire se le cause di questo disservizio siano imputabili alla inadeguata pressione del flusso garantita da Acea o da un problema di condutture dei singoli palazzi.

Quello che è certo è che inammissibile che si lascino migliaia di persone a fronteggiare un’emergenza di questa portata senza il minimo supporto delle istituzioni e in particolare della società deputata all’erogazione dell’acqua che non garantisce neanche un servizio di autobotti.

Continueremo a monitorare la situazione e siamo pronti a presentare un esposto se Acea dovesse continuare a non dare risposte e aiuto ai cittadini lasciati soli» concludono.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙