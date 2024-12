Fiamme a Ostia: incendio colpisce decorazioni natalizie, nessun ferito

Una serata che avrebbe dovuto essere all’insegna della magia natalizia ha preso una piega inaspettata ieri sera a Ostia, quando un incendio ha divampato all’esterno di una pizzeria in via delle Isole del Capo Verde.

Erano circa le 23.30 quando le fiamme hanno avvolto le luci natalizie e una fioriera all’ingresso del locale, gettando nel panico i residenti della zona.

L’allarme è scattato subito dopo che alcuni abitanti del quartiere, allertati da un forte odore di bruciato, hanno notato il fumo che si alzava dalle decorazioni natalizie.

In pochi minuti, i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, riuscendo a domare rapidamente il rogo e a impedire che le fiamme si propagassero ad altre strutture.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. La pizzeria non ha subito danni gravi e l’incendio ha riguardato solo le luci di Natale e una fioriera all’esterno.

Nonostante la paura iniziale, il tempestivo intervento ha evitato conseguenze più gravi.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti di polizia, che stanno conducendo gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo.

