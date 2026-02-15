Fiamme a Tor Sapienza: a fuoco un capannone di circa 600mq

Ore di tensione nella periferia est di Roma, dove nel pomeriggio di sabato 14 febbraio un vasto incendio ha colpito il quartiere di Tor Sapienza.

Le fiamme hanno interessato un deposito commerciale in via Prenestina, in un’area a forte concentrazione di capannoni e attività produttive.

L’allarme è scattato alle 16.50, mentre la zona era ancora pienamente operativa.

In pochi minuti una densa colonna di fumo nero si è alzata sopra i tetti, visibile anche a distanza, fino al Grande Raccordo Anulare, nonostante la pioggia battente.

Il rogo nel capannone

L’incendio ha coinvolto un magazzino merci di circa 600 metri quadrati, al civico 931 di via Prenestina.

Le fiamme hanno rapidamente avvolto parte della struttura, facendo temere per la stabilità dell’edificio e per un possibile effetto domino sui capannoni confinanti.

Determinante è stato l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a circoscrivere il rogo alla porzione interna del deposito, evitando che l’intero isolato industriale venisse coinvolto.

Una parte consistente del materiale stoccato è stata messa in salvo.

Mezzi pesanti e squadre specialistiche

Per domare l’incendio è stato necessario un imponente dispiegamento di forze.

Sul posto sono intervenute le squadre operative Tuscolano I (3/A) e Tuscolano II (12/A), supportate da un’autoscala per l’attacco dall’alto, un’autobotte per il rifornimento idrico continuo e il carro autoprotettori per garantire la riserva d’aria ai pompieri impegnati tra i fumi densi e potenzialmente tossici.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono andate avanti per diverse ore.

Nessun ferito, cause da accertare

Non si registrano feriti né intossicati. L’area è stata messa in sicurezza e sottoposta ai rilievi tecnici per stabilire l’origine dell’incendio.

Le cause restano al vaglio degli investigatori: tra le ipotesi, un possibile cortocircuito favorito dall’umidità e dal maltempo che ha interessato la città nelle ultime ore, ma non si escludono altre piste, accidentali o dolose.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.