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Fiamme all’ultimo piano a Portuense: appartamento invaso dal fumo, salvati due gatti dai pompieri

L'incendio è divampato nella cucina di una palazzina in via Giacomo Folchi. L'intervento con l'autoscala dal terrazzo per domare il rogo

Redazione - 12 Luglio 2026

Un sabato sera di paura e fumo nel cuore del quartiere Portuense. Erano circa le 22 quando un incendio improvviso è divampato all’interno di un appartamento situato all’ultimo piano di una palazzina in via Giacomo Folchi, in zona Portuense.

Il rogo, che secondo i primi accertamenti avrebbe avuto origine nei locali della cucina per cause ancora da chiarire, ha rapidamente sprigionato una densa colonna di fumo nero, visibile a distanza, che ha fatto scattare il panico tra i residenti dello stabile e del quartiere.

L’allarme al numero unico di emergenza ha mobilitato immediatamente i soccorsi, facendo confluire sul posto diversi mezzi dei Vigili del Fuoco.

Il blitz dal terrazzo per domare le fiamme

L’intervento dei pompieri, giunti con le squadre dei distaccamenti di Ostiense (7/A) ed Eur (11/A), supportati da autoscala, carro autoprotettore e dal capo turno provinciale, si è rivelato particolarmente complesso fin dai primi istanti.

La violenza del fuoco all’interno dell’abitazione e la saturazione dei locali hanno infatti reso impossibile l’accesso sicuro dall’ingresso principale del corridoio condominiale.

Per superare l’ostacolo, i soccorritori hanno dovuto tentare una manovra d’esterno:

L’assalto dall’alto: Utilizzando l’autoscala, i vigili del fuoco sono saliti fino al livello del terrazzo dell’attico.

L’irruzione: Penetrando dall’esterno direttamente nei locali invasi dal fuoco, sono riusciti a circoscrivere l’incendio, evitando che la lingua di fuoco scavalcasse il tetto o si propagasse agli appartamenti vicini.

Tratti in salvo i felini domestici

Durante le concitate operazioni di spegnimento all’interno delle stanze sature di monossido di carbonio, i pompieri sono riusciti a individuare e a mettere in salvo i due gatti di casa, rimasti intrappolati e spaventati dal fumo.

Il proprietario dell’appartamento, invece, era riuscito a imboccare la via di fuga autonomamente pochi istanti prima dell’arrivo delle squadre d’emergenza.

Una volta spento l’ultimo focolaio, i tecnici del 115 hanno perlustrato l’immobile: sebbene la struttura generale del palazzo abbia retto, la cucina è stata dichiarata completamente inagibile a causa dei gravissimi danni da calore, mentre il resto delle stanze è rimasto fortemente danneggiato dalla fuliggine.

Sul posto, per garantire la sicurezza dell’area e gestire la viabilità stradale durante le operazioni, sono intervenuti i sanitari del 118 e le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo XI Marconi.

Per gli occupanti della casa, rimasti senza un tetto agibile per la notte, è scattata l’accoglienza provvisoria presso le abitazioni di alcuni parenti in attesa dei lavori di bonifica.

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