Fidene, la droga e la pistola clandestina nascoste nel divano: arrestato 38enne con un cane ‘guardiano

Un divano utilizzato come cassaforte per la droga, il denaro e le armi. Gli agenti del III Distretto Fidene – Serpentara e della Sezione Volanti della Polizia di Stato hanno arrestato un 38esimo romano, gravemente indiziato dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di arma clandestina.

L’operazione è scattata a seguito di un’attività info-investigativa che ha condotto i poliziotti fino alla porta dell’abitazione dell’uomo, situata nel quadrante nord della Capitale.

Il blitz in casa: il cane di grossa taglia e i sospetti all’ingresso

Al momento del controllo, l’uomo ha finto di non voler aprire subito, allontanandosi per pochi istanti dalla porta prima di far entrare gli agenti.

Ad attenderli sull’uscio c’era un cane di grossa taglia lasciato libero di girare per l’appartamento, che il 38esimo ha inizialmente rifiutato di mettere in sicurezza, rendendo più complesse e delicate le fasi iniziali della perquisizione.

Una volta ripristinata la calma nell’immobile, la verifica dei locali si è concentrata sulla zona del soggiorno.

Il “drug storage” sotto i cuscini del salotto

La perquisizione del divano ha confermato i sospetti degli investigatori, portando al rinvenimento di un vero e proprio punto di stoccaggio e spaccio domestico:

Arma clandestina: In un borsello nascosto sotto un cuscino è stata trovata una pistola calibro 8mm sprovvista del tappo rosso di sicurezza.

Sostanze stupefacenti: Nello stesso nascondiglio sono stati sequestrati 217 grammi di cocaina e 17 involucri contenenti circa 680 grammi di metanfetamina, per un totale di quasi 900 grammi di droga.

Denaro contante e materiale: Sotto il cuscino vi erano 2.500 euro in contanti e un bilancino di precisione. Altri 850 euro sono stati invece scovati nel cassetto di un mobile sopra la televisione, insieme a tre telefoni cellulari.

L’operazione si è conclusa con il sequestro di complessivi 3.350 euro in contanti, del materiale per il confezionamento, dell’arma e della sostanza stupefacente. L’arresto in flagranza dell’uomo è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

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