Fidene Serpentara primo commissariato della Polizia in Italia per il rilascio di passaporti ad aprile

Un ufficio quello di polizia amministrativa del commissariato Fidene Serpentara, di recente ristrutturato, sempre più improntato a garantire un servizio vicino alle esigenze dei cittadini per i quali si cerca di rilasciare il documento di espatrio in tempi rapidi ed, in alcuni casi anche a vista.

Nell’anno 2018 sono stati emessi circa 10.000 passaporti e oltre 1000 dichiarazioni di accompagno.

Per il numero di passaporti, 769, e di pratiche complessivamente trattate, nel mese di aprile, il commmissariato Fidene Serpentara diretto da Giuseppe Rubino è risultato essere il primo commissariato su tutto il territorio nazionale.