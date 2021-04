Figliomeni (FDI): Accesso agli atti su solenne bocciatura Corte dei Conti su gestione partecipate

“Finalmente quanto denunciavamo da anni sulle società partecipate attraverso mozioni, interrogazioni, accessi agli atti, denunce ed esposti alla Corte dei Conti ed al Prefetto, ovvero una miriade di criticità in merito alle situazioni debitorie, alle mancate approvazioni dei bilanci, ora sono oggetto di un atto di deferimento della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti che ha dato alla Sindaca Raggi e al suo Assessore al bilancio e alle partecipate Lemmetti una solenne bocciatura sulla gestione di queste società. Abbiamo predisposto un puntuale accesso agli atti per chiedere la relazione di deferimento sullo stato delle partecipate, l’ordinanza della Corte dei Conti e le memorie di replica di Roma Capitale.”

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“Trattandosi – prosegue Figliomeni – di società che hanno una grande incidenza sui servizi erogati ai cittadini e sui posti di lavoro dei dipendenti, nonché di una questione che sta incidendo in maniera notevole sul bilancio dell’Ente vogliamo vederci chiaro. In ogni caso, con oggi, assistiamo all’ennesimo fallimento dell’operato dell’Assessore Lemmetti in materia di società partecipate, che purtroppo è occupato in altre faccende poco nobili”.