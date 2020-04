Figliomeni (FDI): Amministrazione non scarichi proprie inefficienze su famiglie e Oepa

“Apprendiamo con rammarico che, nonostante i nostri tempestivi suggerimenti avanzati sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 peraltro formalizzati nell’ordine del giorno a mia prima firma che è stato approvato dall’Assemblea Capitolina lo scorso 13 marzo, l’Amministrazione grillina continua a brancolare nel buio sul tema della didattica a distanza e dell’assistenza agli alunni e persone con disabilità. L’assente giunta Raggi ha delle precise responsabilità in quanto non è stato attuato l’indirizzo politico fornito dal Consiglio di tenere conto “sia delle esigenze delle famiglie degli alunni con disabilità sia quelle degli operatori del settore”.

Alle famiglie, anche per carenze di spazi nelle proprie case, deve essere garantita la libertà di scelta di poter ospitare gli Oepa ai quali, comunque, devono essere garantiti tutti i necessari ed adeguati dispositivi di protezione individuale dovendosi tutelare la salute propria e quella di un’utenza particolarmente fragile e stremata da tale situazione, anche per consentire piccoli momenti di stacco al caregiver familiare, soggetto a stress h24. Ribadiamo, inoltre, che occorre garantire le tutele economiche agli operatori del settore senza assolutamente intaccare i fondi del sociale per le persone con disabilità che non stanno usufruendo dell’assistenza e della didattica necessaria e tale criticità, purtroppo, avrà effetti molto negativi per la loro crescita. Come Fratelli d’Italia esigiamo risposte immediate e pretendiamo che la giunta Raggi finalmente comprenda che è necessario dare direttive precise per risolvere i problemi sollevati anche dalle Consulte sull’handicap, anche programmando sin d’ora tutte quelle attività sociali e didattiche non realizzate e che sono assolutamente indispensabili per gli alunni e le proprie famiglie così gravemente penalizzate”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.