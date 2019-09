Figliomeni (FDI): “Chiesta Commissione Sport su pubblico interesse per Run for Autism”

“Abbiamo richiesto la convocazione della Commissione Sport, per poter discutere con gli uffici preposti e gli Assessori competenti delle manifestazioni sportive di pubblico interesse, visto che nella delibera approvata venerdì 20 settembre non figura la manifestazione podistica internazionale “Run for Autism”. La circostanza che forse la Giunta grillina la potrebbe inserire successivamente, visto che la manifestazione alla quale avremo il piacere di partecipare nuovamente si svolgerà il prossimo 22 marzo, contrasta con le esigenze di programmazione per tempo di un evento benefico e di altissimo scopo sociale. I pentastellati che dovrebbero comprendere che per organizzare bene manifestazioni di così alto spessore ci sono delle tempistiche particolari da rispettare anche per consentire alle famiglie risparmi consistenti per la prenotazione di mezzi di trasporto ed alberghi, importi che pesano tantissimo sul bilancio di intere famiglie che provengono da tutta Italia e dall’estero.

“Tra l’altro sono coinvolte anche delle organizzazioni straniere e quindi sarebbe opportuno evitare che, almeno su questo, anche all’estero si parli di Roma in senso negativo per l’improvvisazione a 5 Stelle. Nella commissione che speriamo si terrà a breve vorremmo delle risposte esaustive e documentali visto che l’evento non ha nulla di commerciale ed il Progetto Filippide, che tra l’altro all’Onu è di casa per gli straordinari risultati conseguiti nel settore dell’autismo, dimostra quotidianamente quanto sia fondamentale il veicolo dello sport su temi delicati come la disabilità”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina e responsabile nazionale per le politiche sociali di Fratelli d’Italia. .