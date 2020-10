Figliomeni (FDI): “Comune riapra le Ztl per un aiuto al commercio”

“Dopo nuove segnalazioni da parte dei commercianti e diversi atti che nelle settimane passate abbiamo presentato in Campidoglio, torniamo a chiedere al Sindaco Raggi la riapertura delle zone a traffico limitato, come avvenuto in pieno lockdown, anche per diluire la presenza sui mezzi pubblici, quasi sempre stracarichi di persone. Infatti crediamo che la riapertura della Ztl sarebbe una garanzia per flussi più regolari del trasporto privato cittadino ed anche un aiuto concreto per le tante attività del centro storico e zone limitrofe che ad oggi, oltre ad aver visto un calo vertiginoso del loro fatturato, sono andati incontro a molte chiusure di attività commerciali che hanno messo in mezzo alla strada numerose persone con relative famiglie che lavoravano nel settore. Torniamo a sottolineare quanto detto in precedenza, ovvero che senza indotto economico Roma si fermerà totalmente, motivo per cui chiediamo al Sindaco Raggi di convocare un tavolo di concertazione con le categorie interessate, per ascoltare le loro istanze e adottare immediatamente delle misure adeguate. Comparti come la ristorazione e l’abbigliamento necessitano di aiuti concreti per farli risollevare, perché particolarmente il settore della ristorazione in questo periodo viene penalizzato a causa degli assembramenti che avvengono al di fuori dei locali e non all’interno, dove i gestori sono attenti alle regole del distanziamento sociale, quindi invece di prendersela con le attività commerciali sarebbero doverosi maggiori controlli all’esterno per bloccare il fenomeno della movida”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d‘Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.