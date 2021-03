Figliomeni (FDI): Dilaga fenomeno usura a Roma ma giunta Raggi pensa a consulenti

“Siamo molto preoccupati per l’espansione del fenomeno dell’usura a Roma e vogliamo ringraziare le Forze dell’Ordine per aver proceduto all’arresto di cinque persone che applicavano spedizioni punitive e tassi al 240% ai piccoli imprenditori e alle persone in difficoltà della nostra città oramai sfiancata, economicamente e psicologicamente, da questa lunga pandemia e dalla gestione superficiale e approssimativa della Giunta Raggi.”

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“A tal proposito – prosegue Figliomeni – vogliamo ricordare all’Assessore al Bilancio Lemmetti che la delega ricevuta ha come obiettivi, tra l’altro, quello di “Contrasto all’usura e al riciclaggio” ma non ci risultano riunioni o azioni di contrasto avverso tale fenomeno. Lo invitiamo, pertanto, a preoccuparsi dei bisogni della nostra città e del grido di aiuto dei romani, sempre più strozzati dalla crisi economica e dalle scelte sbagliate della giunta Raggi, piuttosto che alle consulenze a chiamata diretta di amici e compagne”.