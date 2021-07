Figliomeni (FDI): “Ennesima gaffe della Raggi. A chi darà la colpa?

“Ancora una volta il Sindaco Raggi sale agli altari della cronaca per la sua ennesima gaffe comunicativa e stavolta con riguardo al bombardamento di San Lorenzo dove, invece di fare riferimento all’aviazione anglo-americana, fa riferimento ai fascisti e chiude il suo tweet evocativo con un ‘perché senza memoria non c’è futuro’ a cui noi ci permettiamo di aggiungere l’inciso ‘e senza studiare si rischiano figuracce’ come anche stavolta è accaduto. E pensare che sul bombardamento di Roma il Sindaco era già inciampato all’inizio di giugno quando twittò ‘Oggi, in occasione del 77esimo anniversario della Liberazione di Roma, ho incontrato a Porta San Paolo il partigiano Mario Di Maio, testimone del bombardamento di San Lorenzo avvenuto il 19 maggio del 1943’. Peccato che, appunto, quel tragico evento avvenne il 19 luglio, non maggio. Oltre alla bocciatura nella gestione della città il Sindaco Raggi si può dire che il Sindaco è sonoramente bocciato anche in storia. Una domanda però ci poniamo. Stavolta a chi verrà data la colpa? Al ceo di Twitter?”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.