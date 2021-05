Figliomeni (FDI): ennesima voragine a Roma a pochi metri dal Parco della Caffarella

“Una nuova voragine si è aperta a Roma stavolta nel Municipio VII a pochi metri dal Parco della Caffarella. Giorno dopo giorno, le voragini che emergono rappresentano bene il declino in cui sta sprofondando la città sotto la guida del Sindaco Raggi e dei cinque stelle. Siamo inondanti di messaggi trionfalistici, di piccole opere fatte diventare ‘epocali’ e messe sui social del Campidoglio per alimentare la propaganda grillina, ma la realtà è che, secondo l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, Roma è in cima alle classifica italiana delle città più esposte a questo rischio, con una media di 100 sprofondamenti l’anno, tutte questioni che abbiamo ripetutamente denunciato nel totale immobilismo della giunta grillina. Le responsabilità di un malgoverno del territorio del Sindaco Raggi ha fatto sì che Roma detenga il primato europeo delle buche larghe più di un metro”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.