Figliomeni (FDI), Ex presidente III Municipio riciclata come assessore del V?

“Se fossero vere le voci che darebbero come imminente la nomina ad assessore del municipio V della ex presidente del III Roberta Capoccioni, sfiduciata oltre due anni fa dal parlamentino di Montesacro, dovremmo constatare ancora una volta che i grillini hanno un appetito famelico di poltrone pubbliche”.

Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“Se dovesse essere veramente nominata chissà dove verrebbe piazzata, magari – continua Figliomeni – ai Lavori Pubblici al posto della Perfetti che continua a sembrare un pesce fuor d’acqua. Se così fosse, il Presidente della commissione Christian Belluzzo dovrà continuare a moltiplicarsi per quattro per cercare di risolvere problemi che i grillini non sanno nemmeno affrontare. Comprendiamo che il famoso detto ‘tengo famiglia’ oramai vale per molti moralisti di un tempo ma riciclare chi è stato sfiduciato, che peraltro nemmeno conoscerebbe il territorio, riteniamo sia un brutto segnale per le istituzioni che già debbono sopportare, anche a Roma, tanti familiari del M5s che campano di politica. Altro che servizio al popolo”, conclude Figliomeni.