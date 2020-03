Figliomeni (FDI): “Il M5S si sveglia, al via sanificazioni a profusione”

“È da giorni che stiamo chiedendo al Sindaco Raggi e alla sua Amministrazione di attivarsi per sanificare il più possibile e in tempi stretti tutti quei luoghi di grande affluenza al pubblico, vedi stazioni, uffici comunali, mezzi pubblici per scongiurare rischi infettivi. Dopo le istanze di FdI, il M5s sembrava aver recepito il messaggio al punto che la Raggi in aula Giulio Cesare aveva annunciato pulizie straordinarie, su cui avevamo presentato un accesso agli atti e una interrogazione in merito ai fondi che sarebbero stati utilizzati per materiali e personale straordinario.

“Ora nuovo spot pentastellato in cui finalmente il Sindaco Raggi, accogliendo le nostre proposte, annuncia pulizie straordinarie e sanificazioni a profusione, di tutti i luoghi pubblici compresi uffici comunali, scuole, strade e mezzi pubblici. Ma tra gli annunci e la repentina fattibilità quanto tempo passa? Il virus non aspetta”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.