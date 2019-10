Figliomeni (FDI): In Campidoglio per chiedere il ripristino del trasporto disabili

“Abbiamo partecipato alla manifestazione in piazza del Campidoglio con circa un centinaio di disabili, persone in carrozzina e non vedenti, per chiedere il ripristino del servizio di trasporto che gli consentiva soprattutto di recarsi al lavoro, oltre che il rimborso di quanto speso in questi giorni in cui il servizio non è stato fornito.

“Non è giusto che, a causa della scellerata disorganizzazione dell’amministrazione a guida grillina, dei lavoratori che non hanno potuto recarsi al lavoro rischiano il licenziamento oppure sono costretti ad esborsi ulteriori. Abbiamo interloquito con il Sindaco ed abbiamo ottenuto che il nuovo assessore alla mobilità, Pietro Calabrese, scendesse in piazza per parlare con i manifestanti, adesso attendiamo delle risposte immediate, non è giusto che siano sempre le persone più svantaggiate a pagare per colpa di chi non sa gestire la cosa pubblica.

“Come Fratelli d’Italia continueremo il nostro impegno affinché cessino immediatamente questi disagi”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina e responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d’Italia.