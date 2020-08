Figliomeni (FDI): “Interrogazione ed accesso agli atti su ritardi acquisizione bus Atac”

“Abbiamo predisposto una specifica interrogazione ed un accesso agli atti per conoscere le motivazioni dei ritardi nell’acquisizione di un numero consistente dei nuovi 328 bus Atac che, secondo gli annunci farlocchi a cui ci ha abituato la Raggi, sarebbero dovuti arrivare entro agosto e che invece, come al solito, subiranno dei ritardi che penalizzeranno il trasporto pubblico, specie in concomitanza con la riapertura delle scuole. L’amministrazione a guida Raggi peraltro è abituata ai pasticci visto che tempo fa è stata protagonista del noleggio dei 70 bus provenienti da Israele bocciati dalla motorizzazione, mai utilizzati e finiti in Marocco. Per non parlare dei bandi scritti male in precedenza per quanto riguarda l’acquisizione di altri bus, costringendo i cittadini a viaggiare su mezzi molto vecchi ulteriormente danneggiati dalla mancata manutenzione delle strade piene di buche ed avvallamenti e che spesso si incendiano poiché negli ultimi cinque anni poco o nulla è stato fatto sul fronte della manutenzione.”

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“I 5 Stelle, inoltre, invece di piccarsi per il lavoro di pungolo e controllo dell’opposizione, dovrebbero -conclude Figliomeni – fornire al sottoscritto delle risposte adeguate sui criteri di affidamento ai privati del servizio integrativo al trasporto pubblico che in pochi mesi ha bruciato ben tre milioni di euro e che a breve, se si continuerà a cincischiare, rischierà di sprecare molte altre risorse dei romani senza apportare i benefici sperati”.