Figliomeni (FDI): “Lavoratori Roma Metropolitanesenza stipendi e vergogna a 5 Stelle”

“Come avevamo più volte denunciato presentando anche vari atti in Assemblea capitolina, la situazione dei lavoratori di Roma Metropolitane è sempre più preoccupante visto che non sono state erogate nemmeno le 600 € di acconto, promesse per il mese di novembre, poiché ci sarebbe un altro pignoramento sui conti. In questi 5 anni di guida grillina, la disastrosa gestione della società da parte del Campidoglio, come peraltro era ampiamente prevedibile, ha portato molte conseguenze economiche negative, sia per i lavoratori oltre che per i servizi erogati dalla partecipata, con grave danno per la città.”

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

Come Fratelli d’Italia esprimiamo la nostra vicinanza ai lavoratori, che giustamente sono anche molto amareggiati dalle evanescenti risposte fornite dai vertici aziendali. Sollecitiamo la Raggi a tagliare qualche nastro in meno ed invece attivarsi con ogni mezzo presso la società affinché vengano immediatamente risolte le criticità provvedendo a far corrispondere gli stipendi ai lavoratori per evitare di far trascorrere in modo drammatico le prossime festività natalizie, peraltro già abbastanza compromesse dalla attuale emergenza sanitaria”.