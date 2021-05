Figliomeni (FDI): Lemmetti disastroso su Rimborsi, Partecipate, Consulenze e Recovery

“Troviamo veramente fuori luogo i toni trionfalistici con cui l’Assessore al bilancio e coordinamento strategico delle società partecipate, Gianni Lemmetti, commenta la situazione di Roma Capitale che, invece, purtroppo si trova in una situazione disastrosa, specie nei settori di competenza del commercialista toscano. Le aziende e società partecipate del Campidoglio fatte precipitare sempre più nel baratro, con Farmacap e Roma Metropolitane su tutte che rischiano veramente grosso, consulenze che hanno visto destinatari ex colleghi della Giunta di Livorno, amici e fidanzata, oltre a titoli professionali inesistenti attribuiti a personaggi dello staff. Per non parlare del fallimento sulla questione dei fondi del Recovery, con la Capitale d’Italia fortemente penalizzata dal mancato invio dei progetti, un pasticcio che attenzioneremo meglio per individuare le responsabilità di questa disfatta. E poi, ciliegina sulla torta, diverse decine di migliaia di euro di rimborsi spese per benzina e autostrade in aggiunta al già cospicuo compenso per un ruolo fondamentale nella giunta 5 Stelle che però ha portato a risultati disastrosi per i romani.”

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“Quindi – conclude Figliomeni – la domanda sorge spontanea: ma cosa altro deve accadere per fare un passo indietro? Un cataclisma? Quanto sono lontanissimi i tempi degli slogan in cui si indottrinava una parte della massa con il concetto di ‘uno vale uno’!”.