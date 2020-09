Figliomeni (FDI): “M5S ritira delibera su modifiche regolamento trasporto disabili”

“Nonostante gli slogan di facciata, il mondo della disabilità continua ad essere gravemente trascurato dai 5 Stelle che hanno ritirato dall’ordine dei lavori la delibera che intendeva modificare marginalmente il regolamento sul trasporto delle persone con disabilità. Come Fratelli d’Italia avevamo presentato sei ordini del giorno e sei emendamenti per cercare di migliorare il documento sui tanti temi che ci hanno segnalato le Consulte e le associazioni, soprattutto in merito alle tante criticità che si sono presentate dopo la recente approvazione del nuovo regolamento, sia per l’utenza in genere sia per i ragazzi con disturbi dello spettro autistico tra cui quelli che partecipano al progetto Filippide. Ma gli esponenti grillini, che oltre a presentare una delibera troppo semplicistica ed un solo emendamento che non dava risposte complete alle esigenze delle persone con disabilità, hanno fatto un blitz per evitare di votare i nostri atti e continuare a spaccarsi penalizzando in questo modo molti soggetti fragili. Continueremo con più forza le nostre battaglie per tutelare i diritti delle persone con disabilità ma la Raggi, che è sempre più contestata dai suoi stessi consiglieri e che oramai è arrivata al capolinea, scenda dal Campidoglio e ritorni nell’oblìo“.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.