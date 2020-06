Figliomeni (FDI): “Mozione a tutela di pedoni e conducenti di monopattini”

“Non ci voleva molto a comprendere che il consistente incremento della circolazione dei monopattini, in moltissimi casi senza il rispetto delle raffazzonate regole introdotte dal governo rosso-giallo e dalle amministrazioni grilline, avrebbe aumentato il numero degli incidenti anche a Roma. Ed infatti sono già decine i sinistri accaduti in via del Corso e zone per lo più centrali, specie in questo fine settimana, senza conteggiare quelli non rilevati.

“Lo avevamo già denunciato poco tempo fa ma, per tutta risposta, esponenti della giunta Raggi hanno pensato di attaccare inspiegabilmente Giorgia Meloni, invece che cercare di prodigarsi per evitare conseguenze anche tragiche come nel caso della persona deceduta a Bologna. Come Fratelli d’Italia abbiamo predisposto una mozione per cercare di correggere gli effetti negativi di provvedimenti scriteriati che sono stati emanati, specie per città come Roma, senza considerare che prima occorrerebbe riparare le buche, un effettivo potenziamento del trasporto pubblico al fine di far diminuire la circolazione dei veicoli privati, oltre che una adeguata campagna di sensibilizzazione sull’uso dei monopattini e sulle regole da rispettare a tutela dei pedoni e degli stessi conducenti dei monopattini. Ma sappiamo che alla Raggi e al M5s interessa solo lanciare slogan senza pensare alle conseguenze delle decisioni improvvisate”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d‘Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.