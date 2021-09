Figliomeni (Fd’I): patrimonio culturale di Roma alla mercé dei vandali

“Roma con i suoi grandiosi monumenti, le centinaia di chiese e le sue spettacolari fontane è unica al mondo ed ha la più alta concentrazione di beni storici, archeologici e architettonici al mondo, quasi il 70% di quelli italiani. In questi anni abbiamo girato palmo a palmo la città per ascoltare e portare avanti le istanze dei cittadini notando, tuttavia, evidenti criticità di cui abbiamo voluto chiarirci le idee predisponendo un’istanza di accesso agli atti alla Sovrintendenza Capitolina dalla quale è emerso che in questi cinque anni vi sono stati ben 197 casi di vandalismo e 220.000€ di danni!!! Era il febbraio 2019 quando il Sindaco Raggi, davanti alle telecamere, annunciava che era allo studio un vero e proprio ‘daspo’ che avrebbe dovuto vietare il ritorno in città a chi si macchiava di atti vandalici contro monumenti e arredi cittadini, ma di questa misura nessuna traccia. Come non pervenuta l’unica e veramente utile misura del potenziamento della videosorveglianza al nostro patrimonio artistico e, nel mentre, continuano a proliferare gli atti vandalici o le situazioni di degrado come spesso per esempio accade al monumento eretto per i Caduti di Dogali nei pressi di piazza della Repubblica. I grillini continuano a parlare di rinascita di Roma, ma in realtà siamo nel medioevo!”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.