Figliomeni (FdI): “Poche luci e molte ombre nel Rapporto Agenzia Controllo servizi pubblici”

“Ho partecipato questa mattina, 11 dicembre 2019, insieme al presidente dell’Assemblea Capitolina e al vice Sindaco Bergamo, all’incontro che l’Agenzia guidata dal presidente Carlo Sgandurra ha organizzato in Campidoglio per illustrare la relazione annuale sullo stato dei servizi pubblici locali e sull’attività svolta.

“A fronte della discreta situazione dei servizi culturali e turistici, l’Agenzia ha confermato lo stato disastroso in cui versa la città nel settore dei rifiuti, dei trasporti, del verde, delle strade, dei cimiteri e dell’illuminazione pubblica con sempre più quartieri al buio. Tutti servizi per i quali i romani pagano cifre esorbitanti avendo in cambio disagi continui come peraltro risulta dalle segnalazioni che sono state fatte dagli intervistati, non calcolando, peraltro, il vasto numero di persone che subiscono in silenzio i disservizi.

“La giunta Raggi prenda atto dei voti insufficienti attribuiti dai cittadini e di quanto illustrato dall’Agenzia, dati che peraltro confermano le nostre quotidiane denunce, inverta la rotta perché i romani non meritano questo trattamento“.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.