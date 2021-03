Figliomeni (FdI): Preoccupazione per installazione antenna telefonica a Tor Tre Teste

“Abbiamo presentato un’interrogazione urgente al Sindaco Raggi e alla sua Giunta a seguito dell’installazione di un ulteriore antenna di telefonia mobile, nel quartiere Tor Tre Teste in Via Tovaglieri per chiedere se sia stato preso in considerazione l’alto impatto urbanistico e ambientale che la nuova installazione provocherà, sopratutto in un contesto già compromesso da un elevato tasso di inquinamento elettromagnetico. Chiediamo ogni iniziativa utile affinché il Campidoglio proceda, con il coinvolgimento dell’ARPA Lazio e degli altri uffici competenti, ad un attento monitoraggio dei campi elettromagnetici e siamo preoccupati dalla possibile ripercussione che questa nuova installazione possa avere sulla salute dei cittadini, soprattutto nei luoghi sensibili frequentati da studenti, anziani e bambini. In attesa di avere risposte sulla vicenda vogliamo ringraziare i cittadini, in particolare l’ex consigliera municipale Lorena Vinzi, per aver portato alla nostra attenzione questa vicenda a tutela di tutti i residenti della zona”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli