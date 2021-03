Figliomeni (FDI): Preoccupazione per la prossima emergenza rifiuti in città

“Siamo molto preoccupati a seguito della notizia relativa alla chiusura imminente della discarica di Roccasecca che rappresenta un ingranaggio fondamentale per lo smaltimento dei rifiuti di Roma, in quanto la città rischia seriamente di passare le prossime festività pasquali sommersa dai rifiuti e nel pieno dell’emergenza sanitaria da Covid-19 con ricadute evidenti sulla salute pubblica.”

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“Pretendiamo un sussulto di dignità – prosegue Figliomeni – dal duo Raggi-Zingaretti che, nel corso di questi anni, si sono limitati a continui scaricabarile sulla pelle dei romani ma nel contempo non possiamo non rilevare come l’Amministrazione a guida Raggi, nel corso di questi anni, ha avuto tutto il tempo per cercare di affrontare i ritardi strutturali nella gestione dei rifiuti ed invece, come confermato nell’ultima conferenza stampa, ha preferito dedicarsi alla propaganda elettorale dimenticando che si è resa protagonista di ben sei cambi di manager dell’Ama. Giunti quasi al termine della consiliatura constatiamo come la città sia ritornata al punto di partenza e come i cittadini, invece di ricevere risposte concrete, debbano subire la solita narrazione che è sempre colpa di qualcun altro”.